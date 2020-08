News Corp, l'empire des Murdoch, perd un fils

photo : Edgar Zuniga Jr. CC BY ND 2.0

Démission avec effet immédiat, voilà qui ne passe pas inaperçu. Selon James Murdoch, des « désaccords sur certains contenus éditoriaux publiés par les organes de presse de l’entreprise, ainsi que d’autres décisions stratégiques » sont à l’origine de ce départ.Rupert Murdoch et Lachlan Murdoch (le frère), PDG et président exécutif de News Corps remercient James pour ses années au service de l’entreprise et lui souhaitent évidemment le meilleur pour ses projets à venir.Ce sont avant tout des problèmes dans le traitement de l’information qui auraient provoqué ce départ. Mais quand le plus jeune fils quitte le navire, c’est toute l’entreprise familiale, lestée de plusieurs milliards de dollars, qui semble tanguer.De fait, James ne partagerait pas vraiment les positions conservatrices — pour ne pas dire pro-Trump — de son papa. La gestion et les livres publiés par HarperCollins seraient donc hors de cause.Fin 2018, News Corp cédait pour 71 milliards $ son volet audiovisuel — incluant le studio 20th Century Fox, avec les chaines de télévision — au profit de Disney.