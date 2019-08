Ni bar ni médiathèque ni librairie : Chez Josette, “un lieu d’expérimentation sociale”

engin akyurt de Pixabay engin akyurt de Pixabay

Un lieu de rencontre, de discussion et de création

Le 14 septembre prochain, les habitants de Charleville pourront découvrir le café-librairie au 3-5 de la rue de l’Arquebuse. C’est sous l’impulsion d’un collectif de 12 personnes de l’association API (Ardennes Initiatives Populaires) que Chez Josette verra le jour.Ils ont la volonté de rendre la lecture disponible à tous, mais aussi de créer un lieu de rencontre culturelle. Ferdinand, bénévole au sein du collectif, explique à Radio 8 qu’ils ont souhaité « créer un lieu accueillant, convivial, tourné vers l’édition indépendante, les débats de société et l’accueil social, destiné aux habitants ».Cette librairie proposera des titres pour tous les goûts. L’API déclare qu’elle regroupera le catalogue de « 100 maisons d’édition locales et/ou indépendantes, 3000 titres de livres de sciences humaines, littérature, poésie, théâtre, arts du spectacle, et des livres d’occasion pas chers ou à prix libre. Et un espace bibliothèque pour consulter sur place, des revues et journaux à feuilleter. »Ferdinand poursuit : « L’idée, c’est qu’on puisse utiliser ce lieu non seulement pour trouver de chouettes bouquins, mais aussi juste pour passer du temps : on ne sera pas obligé de consommer. Donc même si l’on a une heure à tuer avec ses gamins, on peut venir passer un petit bout de temps dedans, c’est un espace de discussion, un lieu de rencontre. »En effet, le collectif Chez Josette proposera également de nombreux ateliers (bricolage, jardinage, dessin, d’écriture, d’initiation au graphisme, à la vidéo), mais aussi du soutien scolaire, des projections de courts-métrage, de documentaires, des spectacles, une grainothèque, une herboristerie ou bien des lectures de poésie. Et par la suite, le lieu se développera « grâce aux gens qui vont utiliser ce lieu et qui pourront proposer des ateliers », précise le bénévole.Une fois par semaine, le collectif organisera un débat avec un auteur ou autour d’un livre, d’un film, d’une association locale ou d’une thématique particulière. Plus loin, un jardin collectif sera installé pour « se rencontrer les mains dans la terre ».Ferdinand conclut : « On est une douzaine dans le collectif à avoir ressenti le même manque. C’est-à-dire un espace qui ne serait ni un bar, ni une médiathèque, ni une librairie, mais qui serait au milieu de tout cela. Un lieu d’expérimentation sociale, où les gens pourront se sentir chez eux, être à l’aise pour s’impliquer dans la ville. »Des intervenants sont déjà programmés pour les premières semaines de l’ouverture du café-librairie : la troupe de théâtre, la Compagnie La Tête dans le Sac, viendra pendant le Festival des Marionnettes. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, spécialistes des études sociologiques sur la richesse, viendront en octobre parler de la mémoire des luttes de la sidérurgie à Nouzonville.Le collectif a donc lancé un appel au don pour finir de financer le projet et devenir adhérent de l’association. Ils précisent également être ouverts à l'accueil de nouveaux bénévoles qui auraient envie de s’impliquer.