Nicolas Dupont-Aignan écrit aux libraires : réponse très salée

“Une erreur de communication, tu dis ?” Thomas Bresson, CC BY 2.0

“Je dis tu à tous ceux que j'aime...’”

[J]e tenais à préciser que dans ma librairie, et je pense que c’est aussi valable dans les librairies de mes confrères, vous pouvez retrouver :

– Le petit Nicolas, l’œuvre de Goscinny et Sempé,

– les personnages de Dupont et Dupond, dans les aventures de Tintin,

– et la série Les Teigneux de Chanoinat et Castaza.

Le petit Nicolas, les Dupont et les Teigneux, séparément je peux le concevoir.

Mais Nicolas Dupont-Aignan, d’un coup, je vous prie de m’en excuser, mais c’était trop me demander.

Au plaisir de ne pas vous lire.

Député de l’Essonne, Dupont-Aignan déplore dans sa lettre « le sort injuste réservé aux libraires », dont il assure avoir toujours défendu la cause. Il aurait même, depuis le 23 mars, plaidé en faveur de leur réouverture, et ce, publiquement. « Des dizaines de témoignages m’ont très vite convaincu que vous auriez pu vous organiser sans aucun risque pour la santé publique », promet-il.Et de blâmer le gouvernement d’avoir contraint les lieux de culture à baisser le rideau, alors qu’il était « au moins aussi facile de faire respecter les gestes barrières dans votre librairie que dans une grande surface ». Il souligne également que c’est par elles que les idées circuleront de nouveau, parce qu’il n’est plus « acceptable que la rentabilité financière détermine notre vie commune ».De fait, deux points sont intéressants : la première, c’est qu’en remplaçant “libraires” par “sex shop” ou “manucures” voire “coiffeurs” — soit dit sans aucune valeur péjorative — le courrier resterait presque le même. Ensuite, les interventions du député de l’Essonne sur le commerce du livre sont tellement rares que même Google n’en pas pas gardé trace.En revanche, Laurent Parez, gérant de la librairie Comic Café à Antibes accuse bonne réception, s’est fendu d’une réponse des plus circonstanciées. Pointant que les librairies — et la culture plus globalement — étaient totalement absentes des interventions du parlementaire au cours du confinement, il conclut justement : « Nous valons donc moins à vos yeux que l’élection présidentielle qui elle a droit à sa catégorie. »S’agirait-il alors d’un courrier visant à rallier l’opinion des libraires au camp de Debout la France ? Non… Pour autant, le libraire rappelle que son Syndicat a plaidé en faveur de cette fermeture, fait que l’homme politique semble ignorer et qui atteste de ce « que votre méconnaissance de notre métier et de ses particularités devient affligeante ».En effet, Dupont-Aignan ignore que le prix du livre est fixé par les éditeurs, et donc unique, aussi n’existe-t-il aucune concurrence entre les points de vente, sur le volet tarifaire. « Il faut même inverser la logique imposée par les mauvaises règles de l’Union Européenne, de toujours valoriser la concurrence par le seul prix coutant, qui se fait au détriment des commerces de proximité », écrit en effet le député. Quand on vous disait que substituer “libraires” par “sex-shop” ne changerait pas grand-chose...Le seul rapprochement à établir passerait donc par un volet : « En effet, il semblerait que vos scores électoraux au plan national et européen sont à peu près aussi faibles que la rentabilité de nos librairies. Mais la concordance s’arrête à ce critère. » Car, si Laurent Parez a bon espoir que cet état de fait évolue pour les librairies, « je dois vous avouer que je souhaite que vos scores aux prochaines élections soient encore plus faibles ».Et de conclure avec une délicieuse pirouette :Ou « de ne plus vous lire », certainement.