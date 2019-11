Nicolas Watrin nommé directeur du marketing chez Libella

Vera Michalski - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Vera Michalski, présidente du Groupe Libella annonce l’arrivée au sein de son Groupe de Nicolas Watrin en tant que Directeur du marketing et du développement.« Les tendances d’un marché du livre toujours plus concurrentiel nous obligent à repenser les grandes lignes et les moyens de notre action, déclare-t-elle. C’est pourquoi, dans un contexte marqué par le bouleversement des usages, des techniques et des relais de prescription, la façon dont nous concevons, présentons et faisons connaître nos projets doit être profondément réinventée. »Est ainsi créée au sein de Libella une Direction du marketing et de la communication dont Nicolas Watrin prend la tête. « Il y aura pour mission, ajoute Vera Michalski, sous la direction de Guillaume Dervieux, de mettre en œuvre une politique de marketing et de communication renouvelée, créative et efficace. »Il siégera, par ailleurs, au Comité de direction Libella et animera également des projets transversaux entre les différentes maisons européennes du Groupe.Nicolas Watrin a occupé depuis plus de 15 ans des responsabilités identiques au sein de différents groupes de presse et d’édition, dont Editis et Flammarion.« Je suis très heureux de rejoindre le groupe Libella qui affiche une belle singularité dans le paysage éditorial actuel, explique Nicolas Watrin. C’est un ensemble éditorial international à taille humaine aussi bien capable de publier une littérature exigeante que de développer des succès éditoriaux à large reconnaissance. L’accompagner dans les mutations souhaitées par Vera Michalski est une opportunité rare que j’ai souhaité privilégier. »Passé par le groupe Editis durant une quinzaine d’années, Nicolas Watrin aura accompagné le catalogue de Flammarion littérature, mais également de J’ai lu, durant quatre années.