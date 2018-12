Nicole Bériou rejoint l'Académie des inscriptions et belles-lettres

L'historienne française Nicole Bériou, par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2018, voit son élection par l'Académie des inscriptions et belles-lettres approuvée. Elle siègera au sein de l'institution au fauteuil d'académicien d'Alain Michel, devenu vacant à la suite de son décès.

Nicole Bériou (capture d'écran YouTube

Directrice de l'Institut de recherche et d'histoire des textes entre 2011 et 2014, Nicole Bériou a été agrégée d'histoire en 1971. Elle est spécialiste de l'époque médiévale et a notamment dirigé Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), aux côtés de Jacques Chiffoleau, pour les Presses universitaires de Lyon, et Prédication et liturgie au Moyen Âge, avec Franco Morenzoni.Elle a dirigé l'ouvrage Prier et combattre : Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, avec Philippe Josserand, publié par Fayard en 2009. Sa bibliographie compte plus de 80 ouvrages et recherches.L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, fondée en 1663, est une institution tournée vers l'histoire et l'archéologie, intégrée à l'Institut de France. Son secrétaire perpétuel est Michel Zink.