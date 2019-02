Nicole da Costa, conseillère technique culture et communication à Matignon

© Ministère de la Culture

Directrice régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, Nicole da Costa a notamment assumé des fonctions au sein du Centre Pompidou et de la Bibliothèque nationale de France. Pendant quelques mois, entre juillet 2014 et mars 2015, elle fut Directrice générale adjointe des services en charge du pôle Culture de la ville de Lille, marquant notamment son passage par l'ouverture du Flow, le Centre Eurorégional des Cultures Urbaines.En mars 2015, Nicole da Costa avait été nommée conseillère spéciale chargée du développement culturel des territoires, de l'action éducative et des pratiques culturelles et artistiques au sein du cabinet de la ministre de la Culture Fleur Pellerin.Nicole da Costa rejoint à Matignon Maïa Wirgin, nommée conseillère culture , communication et chef de pôle de la régulation numérique au sein du cabinet du Premier ministre en janvier dernier.