Nigeria : le Nobel de littérature Wole Soyinka soutient l'activiste Mubarak Bala

100 jours, 100 pas

Contre la solitude

Il s’en trouve un autre, pour veiller, avec bien plus d’esprit et de bienveillance : le prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, a connu l’emprisonnement politique dans les années 60, victime de la répression policière. Alors que Moubarak Bala enregistre son 100e jour de détention, l’écrivain lui a adressé un courrier.Bala est président de l’Association des humanistes nigérian. Il avait déjà été arrêté, enfermé dans un centre psychiatrique, puis relâché en juillet 2014 sur les pressions de l’organisation qu’il préside. À cette époque, on l’accusait d’athéisme…Six ans plus tard, c’est dans la prison de l’État de Kano qu’il est enfermé. Soyinka avait enduré 22 mois de détention, parvenant à diffuser ses poèmes hors des murs, écrits sur du papier toilette. Dans son courrier, il s’adresse à Moubarak l’imaginant « faire les cent pas dans ta cellule, comme je l’ai fait. Sentir, chaque jour qui passe, une tension supplémentaire ».Et d’ajouter : « Mais je sais aussi que chaque jour, vous pousserez plus loin vos limites — que vous avez toujours considérées comme conscrites — et découvrirez une force dont vous n’avez jamais rêvé. »Le prix Nobel, qui publie son courrier sur le site de l’association fait état de la solitude du prisonnier, sans accès à ses avocats, ni sa femme, ni son fils. Le « fléau de l’extrémisme religieux a envahi [le Nigéria] », insiste-t-il. Et l’activisme de Moubarak Bala, dans ce contexte, ne pouvait passer inaperçu.« Malgré les dangers, vous êtes resté ferme dans vos convictions, fidèle à vos valeurs. […] Vous vous êtes opposé à la marée de l’impérialisme religieux. Vous vous êtes battu pour toute l’humanité, pour assurer un monde meilleur et plus juste pour tous. »Et de conclure : « Je vous écris aujourd’hui pour vous dire que vous n’êtes pas seul : il y a toute une communauté, à travers le monde, qui se tient à vos côtés et se battra pour vous. Nous ne nous reposerons pas tant que vous ne serez pas libéré et en sécurité. »100 jours de détention se sont écoulés. Et pendant ce temps, le président Muhammadu Buhari vient de convoquer son État-Major pour évoquer les tensions dans le pays, et les menaces intérieures. Début août, une attaque de Boko Haram a tué 18 personnes au Cameroun, et depuis dix ans, tente d’instaurer un califat islamiste au Nigeria.Alors, un athée, imaginez le danger…