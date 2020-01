Nike complète la bibliothèque présidentielle Obama avec un terrain de basket

(photo d'illustration, Leo Hidalgo, CC BY 2.0)

Un soutien récurrent aux Obama

Une grande première, au sein d'une bibliothèque présidentielle : afin de refléter l'amour de Barack Obama pour le sport en général et le basket en particulier, la Fondation Nike a confirmé un apport de 5 millions $ pour financer la construction d'un complexe sportif non loin du futur établissement.« L'équipement au sein du Barack Obama Presidential Center sera un espace dédié à la communauté, où la plupart des services seront gratuits et ouverts aux habitants de Chicago comme aux visiteurs du monde entier. Chacun pourra suivre un cours de danse, avant de se lancer sur le terrain de basket », affirme Jorge Casimiro, président de la Fondation Nike, dans un communiqué.Le complexe sportif se retrouvera à quelques mètres de la bibliothèque présidentielle Obama, elle-même complétée par un musée. L'ensemble formera le Barack Obama Presidential Center, situé à Chicago, dans les quartiers sud, plus précisément, là où le jeune Obama trouva sa vocation : se mettre au service des autres par l'engagement politique.« Comme l'a déclaré le président Obama au moment de dévoiler ses plans pour le centre : “Cela ne serait pas tout à fait l'Obama Presidential Center sans un terrain où faire quelques paniers” », se réjouit encore Jorge Casimiro.La Fondation Nike effectue régulièrement des dons et mène des actions caritatives pour faciliter l'accès au sport, particulièrement au sein de populations touchées par la pauvreté et la précarité. Ce qui ne fait pas non plus oublier un chiffre d'affaires de 36,3 milliards $ en 2018, des stratégies d'optimisation fiscale particulièrement efficaces, et des conditions de travail et de rémunération des ouvriers toujours critiquées Nike avait déjà affiché un soutien au couple Obama à l'occasion de la campagne « Let's Move ! » de Michelle Obama, destinée à inciter les jeunes à pratiquer des sports, pour lutter contre l'obésité. La marque avait alors mis 50 millions $ sur la table.Si l'arrivée du terrain de sport est une première dans un complexe présidentiel, il signe aussi l'ingérence d'une société privée dans un ensemble d'équipements à vocation publique...Depuis la Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, construite dès 1939, les bibliothèques présidentielles permettent de commémorer les mandats des différents présidents des États-Unis. On y trouve des documents, des enregistrements et différents autres objets de leur administration.via Chicago Business