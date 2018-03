Nine Gorman offre à ses fans de vivre un road trip littéraire interactif

Star des réseaux sociaux, booktubeuse particulièrement suivie, Nine Gorman se lance dans un nouveau projet. Avec son éditeur, Albin Michel, elle part pour un road-trip qui va l’entraîner de la Nouvelle-Orléans, jusqu’à Chicago. 15 jours qui vont également donner lieu à la création d’un roman expérimental et interactif.





Nine Gorman



« Le projet, c’est un roman live, écrit sur la route avec ma coauteure, Marie, et qui s’établira avec l’influence des internautes », explique-t-elle à ActuaLitté. « Les lecteurs pourront nous challenger, nous lancer des défis, et nous les vivrons toutes les deux, et les personnages de notre roman en même temps. »

Accompagnées d’un photographe et d’un cinéaste, les deux jeunes filles diffuseront régulièrement sur leurs réseaux des témoignages de leur parcours. Et si cette dimension interactive importe tant, c’est que Nine Gorman a commencé sa carrière d’auteure sur Wattpad, depuis fin 2015.

Découverte par Olivier Moreira, éditeur chez Albin Michel, elle signera un contrat pour un roman qui deviendra Le pacte d’Emma, publié en novembre 2017 et vendu à près de 10 000 exemplaires (données Edistat).

Ce nouveau livre part de l’histoire de Finn, un adolescent baladé de familles d’accueil en familles d’accueil : sa mère est en prison. À force d’instabilité, Finn sera placé chez son oncle, à 500 km de la ville de Houston, où il vivait. Quitter le Texas et sa mère, pour se retrouver à la Nouvelle-Orléans entraînera une spirale d’autodestruction.

Mais quatre rencontres vont le sortir de sa solitude, en proposant un road-trip où tout sera permis — surtout ce qui pourra sortir du mal-être ambiant.

« Cette année scolaire passée, c’est le background du livre, et le road trip que nous allons vivre sera le récit à proprement parler. Nous allons alterner des flash-back et des séquences en temps réel », poursuit Nine Gorman. Le temps romanesque s’étirera sur trois semaines, alors que les auteures ne passeront que 2 semaines sur place.

« Sur les réseaux, nous allons partager notre itinéraire, et tout ce qui permettra de se figurer l’histoire au mieux. C’est un projet fou à vivre, parce que l’on pousse l’échange bien au-delà de ce qui peut se faire sur Wattpad », explique l’auteure. « Durant le voyage, je vais privilégier les Stories sur Instagram, parce que leur immédiateté sera plus propice. »

L’ensemble des images et vidéos sera ensuite archivé pour aboutir à la création d’un court-métrage documentaire, prévu pour fin juin. Ensuite, durant tout l’été, le livre s’écrira à raison de chapitres diffusés tous les deux jours sur Wattpad. « Une parution régulière, pour créer une fiction de l’été et en août avoir raconté toute l’aventure. »

Pour Mickaël Palvin, directeur marketing chez Albin Michel, « c’est un projet de confiance que nous portons avec Nine. Le processus communautaire est poussé le plus possible, pour entraîner ces échanges où les internautes ont une place entière dans l’aventure. Et Nine comme Marie pourront ainsi se nourrir de ce que la communauté va leur apporter, tant au cours du voyage que durant la publication ».



Et de poursuivre : « Le processus communautaire est poussé à son paroxysme. Certes les livres communautaires ne sont pas nouveaux — l’exemple de Wattpad nous le montre. Ce qui est nouveau avec ce projet c’est qu’avant “d’écrire” un livre communautaire, nous allons proposer aux fans de Nine de vivre un évènement communautaire trans médias sociaux. »

Au cours du salon du livre de Paris, l’auteure fera une annonce officielle avant de prendre l’avion pour démarrer l’aventure ce 19 mars. « C’est un plaisir de pouvoir expérimenter cette écriture. Sur YouTube, je suis proche de ma communauté, et ce voyage va entretenir une relation spécifique autour d’un grand projet », conclut Nine Gorman.



Le projet donnera lieu à une publication chez Albin Michel.