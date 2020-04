Noam Chomsky, Jacques Bouveresse... Les éditions Agone offrent des livres

Quelques livres des éditions Agone (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Créées en 1990, les éditions Agone disposent d'un imposant catalogue de titres en politique, histoire, sciences sociales, philosophie ou encore littérature : tous exigeants, mais accessibles à tous les lecteurs, selon le souhait de la maison. Parmi les auteurs phares du catalogue, Howard Zinn, Paul Nizan, Noam Chomsky ou encore Rosa Luxembourg.Alors que l'impératif catégorique du confinement oblige des millions de lecteurs à rester chez eux, les éditions Agone proposent quelques titres de leur catalogue, pour en faire un moment agréable et utile. Les titres sont proposés au format EPUB, en téléchargement libre et gratuit, sans inscription nécessaire.Parmi les ouvrages proposés par la maison, Le Pacifisme et la Révolution de Bertrand Russell, Raison et liberté de Noam Chomsky ou encore Utopies américaines, un ouvrage sur les expériences libertaires aux États-Unis, du XIXe siècle à nos jours, signé par Ronald Creagh.Les ouvrages sont accessibles à cette adresse