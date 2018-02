Nomination : Leïla Derouich, du CSA au ministère de la Culture

Mouvements dans l'organigramme du cabinet de la ministre de la Culture : après le départ d'Ambre Cerny du poste de cheffe adjointe de cabinet en début de mois, c'est au tour de Frédérique Gerardin, conseillère en charge des questions européennes et internationales, de la francophonie et du patrimoine, de quitter la rue de Valois. Leïla Derouich, directrice du cabinet du président du CSA, se retrouve conseillère en charge de l'audiovisuel et des médias, des industries culturelles et du numérique.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelques jours après les tumultes de l'affaire Mathieu Gallet et du départ du président de Radio France et tandis qu'une grande réforme de l'audiovisuel public se prépare, Leïla Derouich, directrice de cabinet du président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, Olivier Schrameck, est nommée conseillère en charge de l'audiovisuel et des médias, des industries culturelles et du numérique.Le CSA, institution indépendante souvent soupçonnée de liens plus ou moins forts avec la rue de Valois, se retrouvera donc très proche de la ministre de la Culture... Outre son poste au CSA, Leïla Derouich fut rapporteur pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.Nouveau départ du cabinet, celui de Frédérique Gerardin, qui était conseillère en charge des questions européennes et internationales, de la francophonie et du patrimoine. Malgré le grand projet qui s'annonce pour la francophonie, voulu par Emmanuel Macron, Frédérique Gerardin, qui fut conseillère culture à la mairie de Paris, a préféré rendre son poste. D'après La Tribune de l'Art , « la charge de travail est trop forte, le nombre de conseillers étant réduit à 10 contre 22 sous la précédente ministre ».Enfin, conséquence du départ d'Ambre Cerny , Pierre-Emmanuel Lecerf a été nommé directeur-adjoint du cabinet. Son poste précédent, celui de conseiller en charge du numérique, des industries culturelles et des médias, est désormais celui de Leïla Derouich.