Non-fiction, livres audio, ventes... L'édition au Royaume-Uni, en 2018

Les ventes de livres politiques en hausse

La non-fiction pour enfants augmente de 30%

Un boom des livres audio



Le Nielsen BookScan vient de dresser le panorama du secteur de l'édition britannique de l'année 2018. Et si le marché du livre imprimé est globalement resté stable par rapport à l'année précédente — avec une augmentation des ventes en volume de 3 % — la non-fiction s'affirme comme une véritable tendance et les livres audio poursuivent leur croissance.La non-fiction a connu une hausse de popularité en 2018 et représente désormais 40 % des ventes de livres. Ce sont notamment les livres politiques qui affichent la croissance la plus rapide avec une augmentation de 170 % en un an. Les biographies ont également augmenté de 15 % par rapport à 2017. Des chiffres qui s'expliquent par des best-sellers comme Becoming de Michelle Obama (Devenir, traduit par Odile Demange et Isabelle Taudière pour les éditions Fayard).Hazel Kenyon, directrice de Book Research UK chez Nielsen Book, a affirmé : « La robustesse et la performance des ouvrages de la catégorie non-fiction ont été très encourageantes, d'autant plus que ce segment représente la plus grande partie du marché britannique. De nombreux succès ont été observés, révélant l’appétit des consommateurs pour la compréhension du monde. »Les ventes de non-fiction pour enfants ont également augmenté avec 590.000 exemplaires supplémentaires vendus par rapport à 2017. Parmi les principaux acteurs qui contribuent à cette croissance figurent notamment les livres féministes, mais aussi les ouvrages « feel good » pour les plus jeunes, qui valorisent la confiance en soir. Nouvelle tendance en vogue, à mi-chemin entre le roman et les manuels de développement personnel. On compte par exemple, You Are Awesome de Matthew Syed, un guide destiné à aider les enfants à développer leur confiance en soi.L'année dernière, plus de 425.000 livres féministes pour enfants ont été vendus, avec une croissance de 80 % par rapport à 2017 et de 750 % depuis 2016.« La popularité croissante de la non-fiction sur les marchés des adultes, mais aussi des enfants met en évidence le rôle essentiel que jouent les livres en tant que destination pour une compréhension plus profonde du monde d’aujourd'hui », a déclaré Jacks Thomas, directrice de la Foire du livre de Londres.

La croissance des livres audio se poursuit encore cette année, avec une hausse de 13 % par rapport à 2017 et de 87 % par rapport à 2014. Ils conservent leur position de format de publication à la croissance la plus rapide.



Les livres audio représentent désormais 5 % de tous les achats de livres. 40 % des ventes audio se font via des modèles d'abonnement, et les jeunes en sont les plus grands consommateurs.



« Il y a tellement de raisons d'être enthousiasmé par le marché du livre au Royaume-Uni en ce moment », a ajouté la directrice de la Foire du livre de Londres. « L’audio est l’une des grandes réussites de l’édition au cours des cinq dernières années et son incroyable croissance ne montre clairement aucun signe de ralentissement. »