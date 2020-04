Non, la BnF ne rouvrira pas ses portes au public le 11 mai

Avec un public quotidien moyen d' environ 4 000 personnes, dont plus de 50 % non parisien, la BnF fait partie des grands établissements culturels dont la fréquentation engendre un brassage important de population.La Bibliothèque travaille actuellement sur un plan de reprise d'activité, qui commencera dès le 11 mai et qui permettra une réouverture aux lecteurs progressive, selon un calendrier et des modalités à confirmer.Les services aux lecteurs à distance fonctionnent d'ores et déjà et seront renforcés dans les semaines à venir.En attendant, pour prendre son mal en patience, des millions de ressources sont disponibles sur le site de la BnF.