Non, une bibliothèque ne peut pas faire du portage ou ouvrir un “drive”

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après plus d'un mois de confinement, la situation restait contrastée, selon les établissements de prêt et selon les territoires. Certains ont totalement arrêté leur activité, d'autres en maintiennent une en interne, et d'autres encore tentent de maintenir un lien physique avec leurs usagers, parfois à la demande de leur autorité de tutelle. Avec, dans certains cas, des situations conflictuelles avec les personnels.Plusieurs établissements ont mis en œuvre des solutions comme le portage de livres à domicile ou le retrait de document par l'usager, avec la mise en place d'un « drive », un guichet permettant de minimiser les contacts le temps de la récupération des commandes. Nous avions interrogé des bibliothécaires, à Pau et à Pussay, qui avaient mis en place ces services de portage à domicile Dès la fermeture des établissements, le mot d'ordre de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) était clair : « Le véritable héroïsme est de rester chez soi et de limiter ses déplacements au strict nécessaire. » L'organisation n'a pas changé d'avis et assure aujourd'hui que les services de portage et de drive mis en place ne sont pas conformes aux directives gouvernementales.S'appuyant sur le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et sa mise à jour du 14 avril dernier, qui prolonge la fermeture des bibliothèques jusqu'au 11 mai, au moins , l'ABF se livre à une petite explication de texte : « Les services de drive et de livraison étant autorisés seulement pour la catégorie (M) des magasins de vente et les centres commerciaux, et la bibliothèque relevant d'une autre catégorie d'établissement (S), il n’est pas autorisé de mettre en place ce type de service », peut-on lire sur Facebook.Si les autorités gouvernementales ou ministérielles n'ont pas spécifiquement communiqué sur le sujet, l'interprétation de l'Association des Bibliothécaires de France ne laisse plus vraiment de place au doute...