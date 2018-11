Noob, success story transmedia française, rejoint le combat des auteurs

Un vent de modernité souffle sur le combat des auteurs et autrices de livre. La ligue des auteurs professionnels communiquait récemment son constat de la situation des auteurs du livre, puis sur les bricolages de la compensation de la CSG, des plus inquiétants.









Le mouvement poursuit son chemin et rallie à sa cause Noob, qui annonce accompagner cette adhésion à la Ligue des auteurs professionnels d’une série de vidéos sur la réalité du métier d’auteur aujourd’hui.

Pour ceux qui l’ignoreraient, Noob, c’est la success story transmedia française, créée par Fabien Fournier. La web série est numéro 1 au classement des web-séries françaises depuis 2009 avec plus de 100 millions de visionnages sur Internet. Depuis, Noob enchaîne les records : 2013, record d’Europe de crowdfunding pour le financement d’une trilogie, avec plus de 682 000 euros récoltés, puis 2017, premier crowdfunding européen à avoir dépassé le million, avec plus de 1 246 852 euros récoltés.



À ce titre, Noob, c’est un univers qui se décline : web série, jeux vidéo, et bien entendu, livres.

Dans une vidéo postée sur son compte twitter, Fabien Fournier explique rejoindre la Ligue car : « C’est une association dont l’objectif est très important, puisqu’il s’agit de défendre le métier d’auteur, métier qui est en danger. L’union fait la force. »

J’ai adhéré à la ligue des auteurs professionnels. L’union fait la force. On fera quelques vidéos pour partager notre expérience et notre vision des enjeux du monde de l’édition d’aujourd’hui. https://t.co/QAC1XO1ow3 @LigueAuteursPro pic.twitter.com/HAvonIBIha — Fabien Fournier (@Olydri_Fournier) November 3, 2018



Il revient également sur ses dix années d’expérience en tant qu’auteur de livre, puisqu’il a tenté bien des formes d’édition : compte d’éditeur dans des grandes et petites maisons d’édition, auto-édition, financement participatif. Le créateur de Noob fait le constat d’un « marché du livre saturé ». Les inquiétudes vont grandissant à l’approche du 1er janvier 2019.





À ce jour, les auteurs sont toujours en attente de la grande mission prospective sur leur avenir, qui était promise par le Ministère de la Culture le 9 juillet dernier. Le ministre Franck Riester l’a vaguement esquissé, lors de l’examen et l'adoption du Projet de Loi de Finances 2019 à l’Assemblée nationale : « Nous poursuivrons également le travail engagé avec les représentants des artistes auteurs pour mieux les protéger. Parce qu’il n’est pas de création sans auteurs, le Centre national du livre — CNL — est là pour les accompagner. »

Mais la mission prospective qui doit déboucher sur la création d’un statut pour les auteurs, elle, est encore loin d’arriver jusqu’aux parlementaires. À moins qu’ils ne s’en emparent eux-mêmes ?



En attendant, il est toujours possible de découvrir la série Noob, premier épisode, première saison...