Normandie : bourses d'écriture et aides aux résidences pour les auteurs

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La convention triennale liant la Direction régionale des Affaires culturelles, la région Normandie et le Centre national du livre autour du Fonds d'aides au développement de l'économie du livre (FADEL) a été reconduite en mars 2018. En 2019, le paramètre de ce fonds évolue pour englober les auteurs publiés à compte d'éditeur et les résidences d'écriture, qui soutiennent aussi l'activité des auteurs.Les bourses d'écriture concernent les auteurs dont la résidence principale est située en Normandie depuis plus d'un an, et qui ont publié un livre en français, à compte d'éditeur, il y a moins de 10 ans. Écrivains, traducteurs, collectifs, illustrateurs, dessinateurs, scénaristes BD et coloristes sont concernés par ces bourses.Les différents projets présentés pourront être sous contrat auprès d'un éditeur ou non : ils doivent être inédits, et se destiner à une publication papier ou numérique. Investissements, besoins en mobilité, développement numérique ou encore acquisition de documentation pourront être couverts par ces bourses d'écriture. Les montants s'échelonneront entre 2000 et 5000 €, financés par la DRAC et la région Normandie. Deux à trois comités se réuniront chaque année.Pour le soutien aux résidences littéraires, les structures, privées ou publiques, associations, institutions, collectivités doivent avoir leur siège social situé en Normandie : les auteurs pourront être francophones ou non, et seront accueillis pour une période d'au minimum 30 jours. Une subvention sera versée à la structure, entre 1500 € et 10.000 € par an et par porteur de projet.L'aide du FADEL ne dépassera pas 70 % du coût total du projet, et inclura une rémunération de l'auteur, de 1800 à 2500 € nets mensuels, financés par la DRAC et la région Normandie. Deux à trois comités se réuniront tous les ans.