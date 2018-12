Norvège : 150 000 livres pour 280 habitants. Mundal, ville du Livre

Les Québécois avaient pris coutume de railler un précédent ministre de la Culture, assurant qu’il comptait chez lui autant de livres... que d’enfants. Trois, en l’occurrence. Dans ce village de Norvège, on compte en revanche plus de livres que d’habitants. Dans des proportions délirantes.



trialsanderrors, CC BY SA 2.0

trialsanderrors, CC BY SA 2.0

Mundal est située à l’ouest du pays, mais elle est aussi la ville la plus au sud du pays. Géographiquement, c’est l’endroit où le glacier et le fjord se retrouvent : situés au pied du Sognefjord, elle a pour voisin Jostedalsbreen, le plus grand glacier continental d’Europe. Mais ce ne sont pas ces éléments qui expliquent la quantité pharaonique de livres qu’on y retrouve.Véritable pays rêvé pour les bibliophiles, on recense 280 habitants pour 150.000 ouvrages – ainsi qu’une galerie d’art et un ancien hôtel, tout de bois bâti, daté de 1891. Le temps s’arrête, les livres donnent le tempo, au calme de ce paysage loin de l’humanité.Considérée comme la Ville du Livre en Norvège, elle fourmille de bouquinistes et de librairies d’occasion, que l’on retrouve à l’intérieur même des cafés ou de boutiques de souvenirs. Et il n’y a certainement pas un seul commerce qui n’abrite une étagère de livres.La plupart des librairies de la ville se sont montées sur l’idée qu’il fallait préserver l’héritage, à une époque où le numérique n’avait pas encore conquis les cœurs. À partir de 1995, la ville a commencé à entreposer des ouvrages, et de là a débuté son extension – elle s’étale sur 4 km désormais.Toutefois, elles ne sont pas ouvertes toute l’année : c’est de mi-mai à juin que les touristes et voyageurs peuvent découvrir ces lieux. En revanche, une Foire du livre est organisée chaque année à l’occasion de la Fête du Solstice... Un événement qui a lieu mi-mai, justement, loin de la date officielle du 20 mars.via Travel and leisure