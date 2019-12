Norvège : l'écrivain Ari Behn se suicide le jour de Noël

Frankie Fouganthin - CC BY SA 4.0

Mariés durant 14 ans, avec trois enfants, Märtha Louise et Ari Behn avaient connu un divorce difficile, amplement relayé par la presse. L’écrivain norvégien avait publié trois romans, deux recueils de nouvelles ainsi qu’un livre racontant son mariage. Lors de leur séparation, la princesse avait assuré qu’ils restaient tous deux « ensemble dans la parentalité ».Behn est mort à l’âge de 47 ans, et compte parmi les accusateurs qui avaient dénoncé le comportement de l’acteur Kevin Spacey. Ce dernier aurait eu un comportement indélicat — tentative de tripotage sous une table, lors d’un concert pour le Prix Nobel de la Paix en 2007. Spacey n’a jamais répondu à cette allégation, survenue 10 ans après les faits.La famille royale de Norvège assure dans un communiqué qu’elle gardera de « bons et chaleureux souvenirs de lui avec [eux] ». Et ce, malgré toute la polémique qui suivit l’union avec la princesse. Fille unique du roi Harald et de la reine Sonja, sa relation fit l’objet de multiples controverses au sein de la famille.À l’époque, il n’était l’auteur que d’un unique ouvrage, mais souleva l’opinion quand furent diffusées des vidéos le montrant à Las Vegas avec des prostituées, usant de drogues.Behn avait publié en janvier 2006 un roman chez Actes Sud, Les hommes passent à Tanger, traduit par Céline Romand-Monnier.