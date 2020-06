Norvège : la nouvelle bibliothèque nationale ouvre enfin ses portes

La nouvelle Bibliothèque nationale de Norvège aurait dû ouvrir ses portes le 28 mars dernier, mais l’évènement a évidemment été repoussé à cause du coronavirus. Deichman Bjørvika, qui sera à la tête des 23 bibliothèques d’Oslo, accueillera finalement ses premiers visiteurs cette semaine, avec toutes les précautions sanitaires requises, assure la direction.



Ce 18 juin, les Norvégiens pourront enfin découvrir leur nouvelle Bibliothèque nationale flambant neuve. Située jusqu’à présent dans un bâtiment néoclassique vieux de 86 ans dans le district de St Hanshaugen, l’institution siègera désormais entre l’Opéra et la gare Centrale d’Oslo, dans le quartier de Bjørvika.Cette bibliothèque moderne s’étend sur pas moins de six étages et abrite d’ores et déjà 450.000 ouvrages. Avec une superficie de plus de 13.500 mètres carrés, l’établissement donne accès à des espaces de création bien équipés : cinéma, zones de jeux, de détente, restaurant, mais aussi studios de radios, salles de conférences ou encore espace d’expositions.La bibliothèque est tournée vers les nouvelles technologies. Ainsi, les usagers pourront bénéficier des services de pointe et utiliser tous les équipements mis à disposition, dont les imprimantes 3D. Ou simplement, profiter de la vue sur le fjord d’Oslo.« Nous sommes impatients d’accueillir enfin nos premiers visiteurs », a souligné Knut Skansen, directeur de la bibliothèque, dans un communiqué. « L’ouverture d’un bâtiment comme celui-ci à Oslo est un grand évènement. Enfin, les habitants d’Oslo et les visiteurs peuvent venir nous voir et commencer à utiliser la bibliothèque. Nous sommes impatients de leur faire découvrir ce bâtiment dont nous sommes si fiers. Je pense qu’eux aussi seront fiers parce que c’est après tout leur bibliothèque. »Avant le coronavirus, Deichman Bjørvika comptait accueillir deux millions de visiteurs chaque année. Les chiffres ont évidemment été revus à la baisse, en raison du contexte sanitaire. D’autant que le nombre de visiteurs a été limité afin de respecter les règles de distanciations : ainsi, alors que la capacité de l’établissement en autorise 3000, seules 1000 personnes à la fois pourront être présentes dans la bibliothèque.Pour rappel, la bibliothèque principale d’Oslo a connu un regain d’intérêt ces dernières années. De 2013 à 2019, le nombre de visiteurs a presque doublé (+ 43 %). Une tendance qui s’explique par les heures d’ouverture prolongées, mais aussi par les nouvelles installations et par un élargissement des activités.Ainsi, nul doute que ce nouveau complexe moderne saura ravir les habitants de la capitale. À noter que la Bibliothèque Deichman Bjørvika sera ouverte 7 jours sur 7 et sera totalement gratuite.