Norvège : un millier d'enfants pour fournir la Bibliothèque nationale en livres

La bibliothèque Deichman, en construction (capture d'écran)

Une bibliothèque nationale pour tous

Les quelques mois de retards dus à des dégâts des eaux n'auront pas entamé l'enthousiasme, à l'approche de l'inauguration de la toute nouvelle Bibliothèque nationale norvégienne. Cinéma, zones de jeux, de détente, restaurant, le complexe sorti de terre dans le quartier de Bjørvika a tout de la bibliothèque troisième lieu, ouverte, dégagée et tournée vers les nouvelles technologies.Les cabinets d'architectes Lund Hagem Architects et Atelier Oslo, au travail sur le bâtiment, ont également pris soin de proposer un équipement qui générera 50 % d'émissions de CO2 en moins qu'une structure équivalente traditionnelle. La façade de la bibliothèque, en particulier, assurera une isolation exemplaire, aussi bien du froid que de la chaleur.Ouverte 7 jours sur 7, la bibliothèque sera totalement gratuite, avec la possibilité de consulter ou d'emprunter plus de 400.000 documents, livres, films ou enregistrements musicaux. Les collections seront également plus accessibles, avec des réserves plus proches que jamais des usagers.Dotée de quatre étages et d'un sous-sol, la bibliothèque « est faite sur mesure pour proposer les services que l'on peut attendre d'un établissement moderne », souligne Knut Skansen, directeur de la Bibliothèque nationale. Il aura sous sa direction 113 équivalents temps plein, pour faire tourner cette imposante machine culturelle...Des petites mains sont venues contribuer à l'effort collectif, à quelques mois de l'ouverture : un millier d'enfants ont transporté quelque 7000 livres du bâtiment néo-classique du quartier de St. Hanshaugen, qui abritait auparavant la Bibliothèque nationale, vers le nouvel équipement de Bjørvika, ce 16 janvier.Un joyeux cortège, formé par les élèves de la ville, de 300 mètres de long tout de même, qui vient annoncer l'ouverture très proche de la Bibliothèque nationale, tout en faisant passer un message clair : l'équipement vient servir tous les citoyens. Mais les plus jeunes seront des privilégiés, en tant que 1000 premiers visiteurs de l'établissement.À terme, la Bibliothèque nationale devrait renfermer environ 75.000 livres destinés aux enfants et aux adolescents.via Aftenposten