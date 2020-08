Nostalgique, il tente de dérober 16 vinyles en librairie

photo d'illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Voilà quelques jours, ce Napolitain s’est rendu en librairie, avec la ferme intention de ne pas repartir les mains vides. Se rendant au rayon des disques, il en attrape 16 avec facilité, mais son geste n’a pas échappé aux caméras de surveillance. Ni à l’agent de sécurité de la librairie.L’alerte est immédiatement donnée, et, pas de chance, la Polizia Ferroviaria circulait non loin. Le voleur interpellé, son butin est remis à la direction de l’établissement.La suite fut cinglante : comparution directe pour jugement. Il écope d’un an et six mois de prison, avec une amende de 500 €.La police napolitaine estime qu’au cours de ces dernières semaines, avec l’affluence touristique et le retour des voyageurs, l’activité de petite criminalité affiche une forte progression. Incitant les forces de l’ordre à renforcer la prévention et la surveillance pour tenter d’endiguer cette recrudescence.via La Repubblica