Not That Bad : la féministe Roxane Gay unit les voix contre la culture du viol

On ne présente plus le mouvement #metoo. Reprenant le hashtag, il a libéré la parole des femmes victimes d’agressions sexuelles. Pour que ces pratiques ne soient plus banalisées, Roxane Gay a rassemblé les voix de 30 auteurs dans une nouvelle anthologie, Not That Bad : Dispatches from Rape Culture, dont la publication vient d’être annoncé au Royaume-Uni.





TED Conference, CC, BY NC 2.0

Auteure, professeure d’université et éditrice américaine, Roxane Gay est devenue une icône militante avec Bad Feminist. Après le succès de sa première collection d’essais, elle réitère l’expérience avec Not That Bad : Dispatches from Rape Culture, une anthologie sur la culture du viol qui sort les révélations #metoo des réseaux sociaux et des médias.



Publié le 1er mai 2018 par Harper Collins aux États-Unis, Not That Bad est une collection d’essais et d’articles éditée et introduite par Roxane Gay aux côtés de trente autres auteurs dont les actrices Ally Sheedy et Gabrielle Union. L’ouvrage arrivera bientôt en Angleterre chez Allen & Unwin.



Harcèlement, violence, agression allant jusqu’à l’abus sexuel, les écrits abordent ces combats parfois quotidiens auxquelles sont confrontées les femmes. Et comme si surmonter cela ne suffisait pas, les survivants sont « systématiquement questionnés, repoussés, discrédités, dénigrés, humiliés, dépréciés, patronnés, raillé, moqué, insulté, intimité » pour avoir osé en parler.



C’est pour briser le silence et le cercle vicieux que Roxane Gay a choisi de réunir ces histoires de figures connues, mais aussi de voix anonymes aux expériences et histoires multiples pour les rassembler autour d’un même message : la culture du viol ne doit pas être normalisée.