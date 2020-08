Nothomb, Bouysse et Julia Kerninon pour la rentrée de La Grande Librairie

Photographie : François Busnel (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pour cette première émission d'une treizième saison, tout de même, François Busnel reçoit sur le plateau de La Grande Librairie plusieurs auteurs de la rentrée littéraire.Pour commencer, Amélie Nothomb et son annuel parution de la rentrée, avec Les aérostats (Éditions Albin Michel), mais aussi Franck Bouysse pour Buveurs de vents (Éditions Albin Michel), Julia Kerninon pour Liv Maria (L'Iconoclaste) et enfin Muriel Barbery pour Une rose seule (Éditions Actes Sud).Comme d'habitude, désormais, l'émission de la veille pourra être écoutée en podcast sur les cinq plateformes suivantes : Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Spotify et Tootak.La réalisation de l'émission, produite par Rosebud, est assurée par Adrien Soland.