Notre-Dame de Paris : les éditeurs du livre de Hugo participeront à la collecte

Participer à l'effort de collecte

Dès ce mardi matin, au lendemain du terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame, à Paris, Amandine Ardouin, de la librairie Saint-Pierre de Senlis, et Antoine Bonnet, de la librairie Michel de Fontainebleau, ont lancé un appel à leurs collègues libraires : « Je passe un appel aux libraires de France : il faut verser la marge que nous tirons des ventes du livre pour financer la reconstruction. »« À chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci, on sait que les ventes de livres sur le sujet suivent », nous expliquait Amandine Ardouin . « Dès le matin, nous avons eu des demandes pour ce livre, mais c'est très difficile de le vendre, en sachant pourquoi. » Pour les professionnels, une solution s'imposait : d'ici un mois, observer les ventes du livre, en déduire les marges et les reverser à la collecte nationale mise en place.En passant cet appel, les libraires espéraient évidemment que celui-ci soit aussi entendu par les éditeurs, qui proposent le texte de Victor Hugo, entré dans le domaine public, au format poche.L'élan de solidarité observé tant au niveau national qu'international s'est aussi étendu au monde du livre : en effet, plusieurs maisons d'édition ont d'ores et déjà annoncé le versement des revenus liés à la vente de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.Antoine Gallimard, PDG du groupe Madrigall, a ainsi annoncé une édition spéciale de l'œuvre, dans la collection Folio Classique. « Nous avons la chance d’avoir une belle édition, avec une préface de 50 pages d’Adrien Goetz et un dossier de 250 pages établi par Bénédikte Andersson. Je propose que les bénéfices des ventes soient intégralement reversés à la souscription lancée par le président Macron pour la reconstruction de la cathédrale », indique-t-il à France Inter Selon l'éditeur, les ventes devraient permettre de réunir entre 50.000 et 100.000 € : le prix du livre a été baissé à 5,60 €, pour s'aligner sur les tarifs d'autres formats poche.À ce titre, Le Livre de Poche annonce aussi un versement, à hauteur de 1 € par exemplaire vendu, cette fois. Et Pocket, du côté du groupe Editis, promet lui aussi le don de l'intégralité de la marge de l'éditeur pour la collecte mise en place pour la reconstruction. Ne manque à l'appel que les éditions Flammarion, qui publient aussi une version poche du classique : contactées, elles n'ont pas encore donné suite à notre appel.