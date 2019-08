“Nourrir les chats, répondre aux mails” : la librairie, “un cabinet de curiosités”

« Nourrir les chats, répondre aux mails, réceptionner les envois, traiter les stocks, servir les clients, maintenir la librairie propre, répondre aux mails, servir les clients, nourrir les chats, répondre à davantage de mails et fermer en fin de journée. »Non sans humour, voici comment il présente l’une de ses journées classiques — avec quelque chose de simple et de plaisant, bien entendu. Surtout que son établissement ne se cantonne pas à la vente de livres : c’est une responsabilité plus large qu’il porte. Celle de promouvoir la culture littéraire de Singapour.« Nous nous concentrons sur les auteurs singapouriens, alors visiter notre librairie vous donnera un aperçu de ce qu’ils sont, toujours les jours, à travers des textes littéraires », indique-t-il.Et son bonheur, avec le temps, aura été de constituer un stock et ouvrir un établissement qui soit insolite. « La librairie est un peu comme un cabinet de curiosités », indique-t-il. Des œuvres bigarrées, des babioles littéraires, une papeterie insolite…« Il y a un imprévu général dans les événements. Vous pouvez venir cette semaine, puis la suivante et vous finirez pas sentir que la librairie a changé, d’une manière ou d’une autre, sans parvenir à identifier ce qui a été modifié. »On pourra retrouver les photos des lieux et le reportage de Rappler, à cette adresse . Et certainement un lieu à découvrir à l’occasion d’un voyage…