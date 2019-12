Nourrir Paris : ateliers potager à la bibliothèque Forney

pixabay licence



La ville organise en effet une exposition Nourrir Paris , depuis le 5 novembre et jusqu’au 1er février 2020. L’occasion de découvrir comment ont évolué les habitudes alimentaires dans la Cité, entre les famines médiévales et plus contemporaines, ou durant les périodes de guerre. C’est également toute la question de l’approvisionnement qui se pose, la place dominante des Halles, si bien racontées par Zola…En somme, manger, ou être mangé. Cuisiner ou se faire cuisiner. Pas loin.Dans ce cadre, quatre ateliers sont proposés autour des carrés de potagers qui sont répartis dans la cour de la Bibliothèque Forney. Si l’on ne dispose pas de binette à portée de main, probable que les organisateurs vous en dénichent une. Et si l’on ignore ce qu’est « biner » alors le rendez-vous devient incontournable.Car les ateliers proposent visent à faire découvrir comment comprendre et entretenir un potager, à destination de toute la famille.« Qu’est-ce qu’un potager ? Quelles sortes de légumes ou fruits peuvent y pousser ? Comment planter une graine ? S’occuper d’un potiron ? Une animatrice répondra à toutes vos interrogations et petits et grands pourront s’essayer aux joies du jardinage... »Les rendez-vous sont gratuits. Ils se dérouleront les samedis 11, 18 et 25 janvier, puis le samedi 1er février, entre 14 h 30 et 15 h 30 - Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris.L’expo, quant à elle, se déroule dans la bibliothèque, entrée libre et sans inscription, tout pareil.Probablement un sujet dans l’air du temps, puisque ce 18 décembre démarre également à Toulouse, au Quai des savoirs, Code alimentation, exposition qui interroge le futur de nos assiettes — ouverte jusqu’au 6 septembre 2020.