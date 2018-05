"Nous avons fait de notre mieux", une biographie illustrée sur le déracinement

L'illustratrice américaine Thi Bui raconte dans cette magnifique biographie illustrée, comment ses parents ont dû partir au plus vite du Vietnam dans les années et faire de leur mieux pour l'élever malgré le déracinement. 40 000 exemplaires de Nous avons fait de notre mieux ont déjà été vendus aux États-Unis et l'on vient d'apprendre sa récente nomination au Will Eisner Industry Awards, les "Oscars" mondiaux de la bande-dessinée, dans la catégorie Meilleur travail basé sur la réalité. Attention chef-d'oeuvre !



Cette biographie écrite et illustrée par Thi Bui s'ouvre sur la naissance compliquée et exténuante de son premier enfant à New York en 2005. Bui réalise l'impact de l'événement : « La famille est maintenant quelque chose que j'ai créé, et pas seulement quelque chose liée à ma naissance. La responsabilité est immense. Une vague d'empathie pour ma mère me submerge ». Ce bouleversement déclenche en elle le besoin de plonger dans son histoire familiale et de raconter son exode du Vietnam vers les États-Unis, en quête d’un monde meilleur.

Dans ce livre poétique aux dessins envoûtants, Bui décrit le poids et la force de son héritage familial.

« Si je comblais le fossé entre le passé et le présent ... je pourrais combler le vide entre mes parents et moi »

Afin de mieux comprendre sa famille, connaitre l’enfance de ses parents est primordial pour Bui. Explorer la jeunesse de «Bô» son père, enfant terrorisé par la violence au sein de son propre foyer, dans un pays dévasté par les tourments sociopolitiques et la pauvreté. Découvrir celle de « Mà » sa mère, fille choyée d’un ingénieur civil et élevée à l’abri des conditions de vie désastreuses du pays. Après leur mariage, Má donne naissance dans des conditions extrêmement difficiles à six enfants, dont deux ne survivront pas.

Explorant l’angoisse de l’immigration et les effets durables de l’exode sur un enfant et sa famille, Bui raconte leur évasion audacieuse sur un « Boat People » – alors qu’elle n’a que 3 ans et que sa mère est enceinte de 8 mois – juste après la chute du Vietnam du Sud dans les années 1970. En quelques pages, l’auteure donne les clés sur le conflit tragique de la Guerre du Vietnam, des sombres germes de son origine à ses conséquences brutales sous une dictature oppressive.

Bui et sa famille fuient vers l’Amérique à partir d’une région du Vietnam que l’Amérique a rasée, et l’oncle Sam n’a pas tendance à faciliter un tel processus. D’autres difficultés les attendent dès leur arrivée en Amérique ; avec le choc culturel, ils doivent faire face à une baisse de niveau social et économique. Les diplômes des parents de Bui ne sont pas reconnus sur cette nouvelle terre étrange, ce qui se traduit par de longues heures de travail au salaire minimum, tout en étudiant la nuit pour améliorer leurs perspectives économiques.

Avec la question de l’immigration actuellement au cœur de l’actualité aux États-Unis et en Europe, la publication de Nous avons fait de notre mieux ne pouvait pas être plus opportune. L’histoire de Bui donne aux migrants un visage humain en éclairant le contexte de leurs vies et de leurs luttes. Son livre se place aux côtés de celui de son compatriote Viet Thanh Nguyen, Le Sympathisant, lauréat du prix Pulitzer de fiction en 2016.

Bien que sa famille ait survécu à des événements calamiteux, les blessures émotionnelles et la confusion culturelle entraînent des dommages collatéraux considérables, des défauts de communication et des malentendus entre les parents de chaque génération et leurs enfants. Ce livre est une véritable catharsis pour Bui. Elle sait qu’elle sentira toujours le poids du passé, mais décide que son fils n’a pas à partager le même fardeau. Et elle comprend enfin ce qui est vrai pour tous les parents : quand il s’agit d’élever nos enfants, nous faisons tous de notre mieux.Thi Bui - Nous avons fait de notre mieux - Hachette Comics - 9782017044505 - 24,95 €