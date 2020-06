“Nous avons vieilli avec nos clients” : Gibert Joseph “doit évoluer”

photo : Gibert Joseph Clermont-Ferrand - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Pour Clermont-Ferrand, deux mois, pour Chalon-sur-Saône, un mois. Voici les verdicts prononcés par les tribunaux de commerce respectifs. Mais Olivier Pounit-Gibert, directeur général, et Marc Bittoré, président, éprouvent le besoin d’un complément d’information.« Vous le savez, Gibert doit évoluer », indiquent-ils, pointant que « le scolaire n’est plus porteur, la musique et la vidéo sont attaquées ». La taille « de nos magasins est remise en cause, nos parts de marché jadis conséquentes diminuent ». En somme : « Nous avons vieilli avec nos clients », et la concurrence contraints à accélérer les mutations.Or, la diversité des établissements Gibert à travers la France ne permet pas d’approche globale. Et amorcer un changement implique « de faire émerger de nouveaux métiers et de nouvelles pratiques ». Avec l’obligation d’une organisation revue, et des services repensés, « pour renforcer l’accompagnement apporté à nos magasins ».Concrètement, les directions de l’exploitation, de la logistique, du marketing et de la direction commerciale se sont vu attribuer de nouvelles missions. De même, Gibert s’est doté d’une direction marketing et communication. Et d’autres sont à venir.Pour ce qui est de la réouverture des librairies, « les budgets ont commencé à être redéfinis », afin que l’approvisionnement reprenne. « Sur ce point, les restrictions imposées sont un principe de gestion appliqué de façon générale dans tous les commerces dont les stocks ont dormi pendant deux mois et qu’il faut aujourd’hui payer aux fournisseurs alors qu’il n’y a eu aucune rentrée financière pour le faire », expliquent les dirigeants.Incertitude et reprise lente obligent à la prudence « pour reconstituer la trésorerie qui doit être notre boussole pour les mois à venir ». Dans cette perspective, le rachat en présentiel devrait rapidement être disponible.« Vous êtes nos libraires, nos disquaires, nos papetiers, nos logisticiens, nos chauffeurs, nos comptables, nos chefs de rayon, nos directeurs, nos responsables de point de vente, vous êtes nos gestionnaires de paie, nos techniciens de surface, nos hôtes de caisses, nos acheteurs, notre personnel de sécurité », énumère le courrier.Et la direction en appelle alors aux salariés, en première ligne devant les clients ou les fournisseurs : « Nous souhaitons que vous partagiez vos points de vue, que vous nous fassiez part de vos idées et de vos questionnements à travers ces canaux qui existent entre nous tous. »