“Nous étions, ma sœur et moi, les victimes parfaites pour le père. Nous avions toutes deux un vagin.”

Un style lapidaire pour dire l’innommable et la monotonie de l’horreur. Immense claque poétique et psychologique, Chienne est l’histoire d’une jeune fille démolie qui prend confiance en elle et s’appuie sur les pouvoirs de la littérature, pour retrouver un corps et une parole.Et ça fait mal.« J’aurais voulu écrire un roman sur mon enfance avec des pages et des pages remplies d’écriture. Sans espaces blancs, sans pauses ni silences. Que l’on comprenne bien tout le vacarme que fait faire la peur de mourir à un cœur. »Marie-Pier Lafontaine est née en 1988 dans une province du nord de Montréal. À 16 ans, elle a quitté sa famille et amorcé un procès contre ses parents. À X ans, elle a commencé des études de création littéraire, sous la direction de Martine Delvaux, à l’Université de Montréal. Aujourd’hui, elle boxe. « J’aime beaucoup l’intensité émotive. J’aime la boxe pour la même raison. Dans la violence, il y a une charge immense, même dans les petits gestes. Or, on ne permet pas tant l’intensité aux femmes. »À la question: La fin du monde est imminente et vous devez choisir un livre, lequel? Marie-Pier répond: Si c’est la fin du monde, je préfère prendre une hache, ça sera plus pratique pour survivre. Voici un extrait de Chienne, à découvrir en avant première.[à paraître 4/09] Marie-Pier Lafontaine – Chienne – Le Nouvel Attila – 9782371000971 – 16 €