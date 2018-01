“Nous voulons que Gibert Joseph reste en centre-ville de Poitiers”

Le 31 mars prochain, la ville de Poitiers perdra l'une de ses deux librairies Gibert Joseph, installée dans le centre-ville, rue Gambetta. La direction a pris la décision de ne pas renouveler un bail et de rassembler les deux magasins en un seul, et évoque un chiffre d'affaires et une fréquentation en baisse. Tandis que l'hypothèse d'un déménagement en périphérie de la ville est posée, Patricia Persico, élue en charge du commerce à Poitiers, revient sur cette annonce.

Poitiers (photo d'illustration, Guilhem Vellut, CC BY 2.0)



On ne cache pas une certaine inquiétude, chez Gibert, quant à l'avenir, avec un centre-ville jugé « en désertification », qui n'attirerait plus suffisamment de clients. À la fin du mois de mars, une des deux boutiques du libraire fermera ses portes, conduisant les rayons jeunesse et papeterie dans le local principal, ce qui fera disparaître l'offre musicale et les DVD.

Si Patricia Persico reconnaît les défis auxquels doit faire face le commerce de livres, ainsi que les difficultés que peuvent rencontrer certaines enseignes, l'élue en charge du commerce assure que « la rue Gambetta [où se situe Gibert] est en reprise depuis un an et demi. La boucle commerciale était ralentie par les travaux sur l'ancienne boutique Printemps, mais l'installation de l'enseigne H&M, qui agit comme une locomotive commerciale, a relancé l'activité. »

Si les effets du plan Cœur d'Agglo, qui aurait désorienté les Poitevins et poussé certains vers les magasins — et notamment les grandes surfaces — ont été réels, ils remontent à 2014, explique Patricia Persico, et les redécoupages sont désormais intégrés. « D'ailleurs, le circuit piétonnier que le plan a organisé fait partie des facteurs n°1 pour le commerce », assure l'élue.

Outre la politique d'animation de la ville, aussi bien en période de fêtes que pendant la saison estivale, la municipalité assure qu'elle a adopté un niveau de tarification similaire aux autres villes pour les places de stationnement dans le centre, mais aussi que le stationnement de courte durée reste encore possible dans la zone, « pour aller rapidement chercher un livre. Pour le stationnement longue durée, nous incitons à utiliser les parkings municipaux, bien sûr, et ces derniers sont très fréquentés, souvent remplis. »

« Gibert Joseph est une institution dans le centre-ville de Poitiers, nous voulons que la librairie y reste. Si elle souhaite s'installer en périphérie, nous accompagnerons, bien sûr », explique Patricia Persico. En centre-ville, Gibert Joseph est concurrencé par la Fnac, dans le Passage Cordeliers, et, en périphérie, par l'Espace Culturel E. Leclerc et Cultura, ce dernier étant plus excentré, toutefois.