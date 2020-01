Nouveau chapitre pour la librairie Planet’R de Saint-Lô

Librairie phare du centre-ville de Saint-Lô, Planet’R est depuis le 30 décembre dernier en liquidation partielle. Le temps étant venu pour son créateur et actuel propriétaire Jean Michel Lesot de prendre sa retraite.La librairie est pressentie pour être rachetée par la Fnac – la vente serait opérée un peu plus tard cette année. Suite à quoi, une phase de travaux est prévue avant la réouverture du magasin en avril 2020.Ce changement d’enseigne n’a pas été sans émouvoir quelques habitués de Planet’R. À la fois papèterie, maison de la presse, disquaire et magasin de cadeaux et de loisirs créatifs, elle était en effet parvenue au fil des ans à constituer un véritable commerce de proximité auprès des habitants.Tout commence en 1996, lorsque Jean-Michel et Sylvie Lesot décident d’ouvrir leur première boutique dans la galerie d’Intermarché. Un succès immédiat qui amène les deux librairies à se lancer un nouveau pari : déménager en plein cœur du centre-ville. « On m’a dit que j’allais me planter, qu’il n’y avait pas assez de places de parking, que je ne devais surtout pas faire ça », témoigne M.Lesot auprès d' Actu.fr La réalité en a voulu autrement au point de faire de Planet’R un point de repère cher aux yeux de nombre de Saint-Lois. En atteste la centaine de témoignages que les époux Lesot ont reçue de leur part depuis l’annonce de la liquidation sur leur page Facebook.Toutefois, la librairie, d’une envergure de 1400 mètres carrés, n’a pu trouver pour repreneur un indépendant depuis sa mise en vente il y a près de trois ans. Aussi les clients habitués ont-ils également fait part de leur crainte de voir une enseigne telle que la Fnac reprendre Planet’R.Mais M.Lescot tient à se monter rassurant : « Les clients seront surpris, mais surpris en bien. Ils retrouveront ici beaucoup de l’ADN de Planet'R, même sous la nouvelle enseigne. Ce restera un magasin atypique », indiquait-il à France Bleu En effet, La nouvelle enseigne devrait maintenait son équipe actuelle de 21 salariés, parmi lesquelles Sylvie Lescot. Si le rayon loisirs créatifs ne sera pas renouvelé, ceux dédiés à la papeterie et aux beaux-arts devraient être maintenus.Via France Bleu