Nouveau site pour Eurêkoi.org : posez vos questions aux bibliothécaires

Le service Eurêkoi.org, la plateforme désormais bien connue qui permet de poser une question 24h/24, 7j/7, à laquelle des bibliothécaires s'efforceront de répondre en moins de 72 heures. Aucune question n'est laissée sans réponse... Outre l'application mobile gratuite, Eurêkoi est accessible sur un site qui vient de s'offrir une nouvelle version.

Avec une fréquentation annuelle en croissance de 47 % en 2017 (8 455 réponses apportées aux internautes) Eurêkoi, le réseau des 500 bibliothécaires connectés vient de mettre en ligne son nouveau site www.eurekoi.org. Plus ergonomique, le site a été pensé et réalisé avec une sélection d’utilisateurs.

Dispositif de service public gratuit accessible 24h/24 et 7j/7, Eurêkoi permet à chacun d’obtenir des réponses qualifiées quel que soit le domaine de recherche. Aucune question n’est laissée sans réponse. En 2017, Eurêkoi a lancé le Service de conseil de lectures et de films (entre 3 et 6 recommandations transmises par l’un des 500 bibliothécaires en moins de 3 jours). Résultat : plus de 2 000 réponses personnalisées en 10 mois et une croissance de 47 % de questions posées aux 500 bibliothécaires connectés.

« Eurêkoi propose à tous un service gratuit, un accès à l’information, des conseils qualifiés et vérifiés sur la base d’échanges et de recommandations avec nos bibliothécaires, quel que soit le domaine », souligne Silvère Mercier, coordinateur du réseau Eurêkoi.

Eurêkoi est une initiative de la Bpi (Bibliothèque publique d’information) du Centre Pompidou à Paris et du service de lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.