Nouveaux modes de consommation du livre : que font les lecteurs ?

Pour une dixième année, la Rencontre interprofessionnelle des acteurs du livre offrira un espace unique de réflexion commune et d’échanges de pratiques dédié aux éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, auteurs, bibliothécaires et autres médiateurs du livre.









Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), l’événement abordera de front les défis liés aux nouveaux modes de consommation du livre, le mardi 27 mars prochain, au Théâtre Paradoxe.



Qui sont les nouveaux lecteurs ? Les différences générationnelles ont-elles un impact ? YouTube, Booktube, applications de téléphones intelligents, club de lectures en ligne : quel rôle peuvent jouer les nouveaux médias? Comment investir ces plateformes et quelles stratégies adopter?



Afin d’outiller les participants sur ces enjeux et d’élaborer des solutions communes, des professionnels, experts et chercheurs du Québec et d’ailleurs exploreront différentes perspectives sur les impacts du numérique et de l’intelligence artificielle sur le marché du livre.



La journée proposera des conférences, une table ronde, ainsi qu’un atelier de co-réflexion pour articuler la thématique autour de la réalité québécoise. Cet événement essentiel est de nouveau chaleureusement accueilli par le Théâtre Paradoxe, du Groupe Paradoxe, un organisme communautaire et d’économie sociale qui favorise l’insertion sociale et professionnelle dans le domaine du spectacle et de l’événementiel.



Pour connaître la programmation complète, découvrir les conférenciers et vous inscrire.