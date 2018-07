Nouvelle-Aquitaine : 4ème journée régionale de l'inventivité en bibliothèques

Pour sa 4e édition, la journée régionale de l'inventivité en bibliothèques, organisée par l'ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, abordera plusieurs thèmes qui agitent la profession. De l'emploi étudiant à l'amplitude horaire, en passant par la valorisation du patrimoine ou le coworking, ce temps de rencontres et d'échanges permettra de partager expériences et bonnes pratiques.

Cette journée unique en son genre a pour but de rassembler les bibliothécaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle se veut une invitation à découvrir et expérimenter de nouvelles relations et de nouveaux services aux publics en bibliothèque, pour un meilleur accès à la culture et à la connaissance.

La Journée régionale de l’inventivité en bibliothèques a été conçue par un groupe de travail formé d’une quinzaine de responsables de bibliothèques territoriales de Nouvelle-Aquitaine. Les trois premières éditions (Aire sur l’Adour dans Les Landes en 2015, Boulazac en Dordogne en 2016 et Angoulême en Charente en 2017) ont rassemblé avec succès plus de 180 bibliothécaires et élus à chaque fois.

Les bibliothèques présentent oralement des expériences où démarches collaboratives et participatives, transversalité, nouveaux médias, ancrage dans le territoire et patrimoine trouvent naturellement leur place à la médiathèque.

En 2018, sa formule évolue. En plus des projets inventifs exposés à l’oral par les bibliothécaires et leurs élus, des espaces de partage de compétences et d’expérience seront proposés par la création de « marmites » pour dynamiser la journée et maintenir son pouvoir attractif. Les « séances marmites » sont des ateliers de réflexion et accélérateurs de projets que les participants apporteront pour débattre et « cuire leurs idées dans les oreilles des autres », selon l'expression de Charles Baudelaire.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette journée : l'emploi étudiant en BM/BU, l'amplitude horaire, la signalétique, l'aménagement, le classement des collections, l'accueil des scolaires, la valorisation (numérique) du patrimoine, e-inclusion et e-administration, coworking.

Journée régionale de l’inventivité en bibliothèquesJeudi 13 septembre 2018Limoges