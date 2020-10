Nouvelle-Aquitaine : André-François Ruaud devient président de l'Association des éditeurs

L'Association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, dont le siège social se trouve à l'Agence du livre de la région, l'ALCA, a élu son président ce 1er octobre, André-François Ruaud, cofondateur de la maison d'édition Les Moutons électriques. Interrogé par l'agence du livre , le nouveau président souligne qu'il est « apparu nécessaire de prendre du recul sur la situation de la profession et de redonner un élan collectif, le contexte actuel nous rappelant que nous sommes plus forts à plusieurs ».Il dessine quelques perspectives de son mandat : « Nous souhaitons développer avec les libraires des opportunités pour présenter la richesse éditoriale de nos structures. Les éditeurs néo-aquitains comptent en effet au niveau national, forts de catalogues conséquents et abordant des thématiques variées. »Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0