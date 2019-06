Nouvelle-Aquitaine : les conseils de lecture des librairies pour l'été 2019

Besoin d'idées pour vos lectures estivales ? Le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, regroupant 103 librairies adhérentes dans toute la région, propose sa sélection de coups de coeur de l’été 2019 dans son catalogue « Plein soleil dans les librairies indépendantes ».







Le catalogue propose 67 titres chroniqués par des libraires indépendants et membres de l’association. Les lecteurs auront l'embarras du choix puisqu’aucun genre littéraire ne passe à la trappe : littérature, bandes dessinées, sciences humaines, pratique, jeunesse... tout y est !



Les coups de cœur que les libraires indépendants mettent en avant chez eux sont ceux que vous retrouverez dans ce catalogue. Il sera distribué gratuitement dès le 20 juin dans les librairies du réseau sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine pour suivre les lecteurs durant leur été.



« Nous, libraires de l’Association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine souhaitons, par cette sélection, vous accompagner dans vos choix personnels, pour votre famille ou vos amis », explique Cécile Bory, présidente de l’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine au début de son catalogue.



« Dans ce beau catalogue, nous vous proposons un choix de lectures pour tout l’été et bien au-delà. Profitez-en pour lâcher les écrans, poussez les portes des librairies indépendantes, allez à la rencontre des libraires passionnés et toujours disponibles pour les bons conseils », ajoute-t-elle.





L’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine assure la promotion et défend la richesse de la librairie indépendante en Nouvelle-Aquitaine depuis 29 ans. Elle a été créée suite à une réunion de trois anciennes associations : Librairies Atlantiques en Aquitaine, LIPC en Poitou-Charentes, et ALIL en Limousin.