Nouvelle-Aquitaine : les libraires enrichissent la “vie intérieure” de chacun

Ces publications ont pour objectif de maintenir le lien avec les lecteurs et de les divertir durant les semaines à venir, avant de les retrouver à la réouverture des librairies indépendantes.Les librairies indépendantes ne faisant pas partie des commerces essentiels en période de confinement, celles-ci ont fermé leurs portes depuis bientôt deux semaines. En attendant leur réouverture, et que les lecteurs puissent à nouveau se procurer leurs livres dans leur librairie de quartier, les libraires membres du réseau LINA se mobilisent pour maintenir le lien tissé avec leurs clients.Ils partagent depuis cette semaine leur quotidien et apportent continuellement de nouveaux conseils de lectures et de contenus autour du livre accessibles en ligne.Chaque jour, les lecteurs pourront retrouver sur les comptes Facebook et Instagram des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine les contenus suivants :- Lectures pour les petits et grands par des libraires indépendants- Les libraires partagent leur quotidien : ce qu’ils lisent, ce qu’ils écoutent, comment occupent-ils leur temps pendant le confinement ?- Conseils de lectures, de podcast, d’articles- Vidéos, interviews d’auteurs, de libraires, etc.Les membres du réseau font ainsi en sorte que le confinement ne soit pas synonyme d’ennui et de vie culturelle en berne, mais aussi que les lecteurs n’oublient pas qu’ils auront grandement besoin de leur soutien à la fin du confinement, et que les géants de la vente en ligne ne doivent pas sortir grands gagnants de ce confinement.Le site du réseau LINA a suspendu la réservation de livres papier en ligne afin de garantir la sécurité de chacun, mais propose toujours la vente de livres numériques et la création de « listes d’envies », où les clients peuvent ajouter les livres qu’ils voudront se procurer en librairie indépendante à la fin du confinement.