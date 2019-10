Nouvelle-Aquitaine : “Vient de paraître”, pour valoriser les éditeurs de la région

Soucieuse d'améliorer la visibilité des œuvres publiées par les éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, l'ALCA met en place un nouveau dispositif, « Vient de paraître », qui s'apparente à une vitrine en ligne permettant de se tenir à jour sur les parutions. « L’idée est de proposer un catalogue en ligne régulièrement actualisé des publications régionales venant de paraître et disponibles à la consultation au centre de ressources d’ALCA à la MÉCA, et, à terme, sur l’ensemble de nos sites géographiques, après réception des titres par l’agence », décrit cette dernière.La catalogue « Vient de paraître » sera hébergé sur le site de l'agence, et présentera l'ensemble des données utiles à la présentation de l'ouvrage. Un lien renverra vers le site de l'éditeur, tandis que d'autres supports, comme le site du Conseil régional ou la presse, pourront s'emparer de l'outil.Le catalogue en lui-même s'adressera tant aux éditeurs eux-mêmes qu'aux autres professionnels du livre, libraires ou bibliothécaires. Quant au grand public, il pourra accéder directement à la page d'achat du livre par l'intermédiaire du site des Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.Une lettre d'information, mensuelle, viendra éditorialiser les ouvrages référencés dans le catalogue, autour de thèmes ou d'événements, par exemple.Le catalogue numérique se doublera par la présence physique des livres au centre de ressources d’ALCA à la MÉCA, et à terme sur l’ensemble des sites géographiques de l'agence régionale. Ces ouvrages seront consultables sur place par les professionnels et le grand public.Pour les éditeurs régionaux, le référencement se fera après l'envoi d'au moins un exemplaire du livre (trois si cela est possible) à l'agence ALCA Nouvelle-Aquitaine (Centre de ressources – MÉCA 5, parvis Corto Maltese CS 81993 33088 Bordeaux Cedex), auquel seront jointes les informations nécessaires à sa saisie sur le site (collection, date de sortie, nombre de pages, prix, ISBN, critiques presses éventuelles...). Enfin, un visuel HD de la couverture sera envoyé à l'adresse vientdeparaitre@alca-nouvelle-aquitaine.fr.