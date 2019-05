Nouvelle composition du Conseil d'administration du SLF

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Moni Xavier, Comme un Roman, Paris (Président)

Flandin Maya, Vivement Dimanche, Lyon (vice-présidente)

Rouard Olivier, Librairies Charlemagne, Toulon (vice-président)

Céard François, Librairie Ruc, Colmar (trésorier)

Martelle Anne, Librairie Martelle, Amiens (secrétaire)

Massola Anaïs, Le Rideau Rouge, Paris (membre du Directoire)

Massot Frédérique, La Rose des Vents, Dreux (membre du Directoire)

Spiegel Amanda, Folies d'Encre, Montreuil (membre du Directoire)

VeyriéÉ Florence, La Maison Jaune, Neuville-sur-Saône (membre du Directoire)

Wanstok Serge, La Galerne, Le Havre (membre du Directoire)

La Galerne, Le Havre (membre du Directoire)

La composition du Conseil d'administration du SLF est désormais la suivante :

Autres membres du Conseil d'administration :



Aït Menguellet Lilya, Librairie Meura, Lille (nouvelle administratrice)

Aubert Jean-Marie, Librairie Masséna, Nice

Aupetit Renny, Comptoir des Mots, Paris

Berat Gilles, Le Roi lire, Sceaux

Bouticourt Damien, Librairie Maupetit, Marseille

De Montchalin Matthieu, L'Armitière, Rouen

Dubois Richard, Gibert Joseph, Paris

Emond Stéphane, La librairie des Halles, Niort / Les Saisons, La Rochelle (administrateur réélu)

Giraudeau Anne, Librairie Générale, Arcachon

HEecquet Lorant, L'Or des Etoiles, Vezelay

Joanne Geneviève, Librairie Agapé, Orléans (nouvelle administratrice)

Lyaet Laurent, Au Brouillon de Culture, Caen

Lebreton Sandrine, Point Virgule, Aurillac

Levallois Evelyne, La Promesse de l'aube, Autun (administratrice réélue)

Maillet Sylvie, Librairies Fontaine, Paris

Parez Laurent, Comic Strips café, Antibes (administrateur réélu)

Pingault Frédérique, Librairie du Tramway, Lyon

Raud Amélie, La Courte Echelle, Rennes

Rocton Stéphan, Librairie des Pertuis, Saint-Pierre d'Oléron (nouvel administrateur)

Sejeau Wilfrid, Le Cyprès, Nevers (administrateur réélu)



L’ensemble des documents qui a été soumis à l’Assemblée (rapports, comptes, budget…) sont tenus à la disposition des membres et peuvent être consultés au siège social du syndicat ou être adressés par voie électronique, indique Xavier Moni.



Les 30 juin et 1er juillet 2019, le SLF donne rendez-vous au Palais du Pharo à Marseille pour continuer collectivement à interroger « nos pratiques, penser notre métier et imaginer un modèle pérenne de librairie dans un monde en pleine mutation ». L’édition 2019 des Rencontres nationales de la librairie offrira « l’occasion unique de partager ensemble nos interrogations, nos expériences, nos convictions et d’ouvrir ces réflexions à nos partenaires qui forment la chaîne du livre », relève le président du SLF.