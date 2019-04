Obasan, la terrible histoire de l'internement des Japonais-canadiens

La narratrice, Naomi Nakane, est une institutrice qui, enfant, a vu sa famille contrainte de s’exiler dans une ville fantôme de l’intérieur de la Colombie-Britannique. À la fin de la guerre, la famille brisée est à nouveau déplacée, dans le sud de l’Alberta.Kogawa examine les réactions ambivalentes des siens face à ces injustices : l’un d’eux milite en faveur des droits de la personne et s’efforce de réunir des faits pour obtenir réparation, alors qu’une tante âgée, Obasan, vit sa peine dans le silence et la résignation.À la mort de son oncle, Naomi, repliée sur elle-même et désireuse d’oublier le passé et de se tourner vers l’avenir, revit son histoire mouvementée et finit par remettre en question le stoïcisme d’Obasan.Cette discrimination à l’égard de citoyens Nippo-Américains s’opéra également aux États-Unis — la photographe américaine Dorothea Lange en témoigna à travers une série de clichés de familles expulsées et internées, exposés il y a quelques mois au Jeu de Paume à Paris.Joy Kogawa est née à Vancouver le 6 juin 1935 : poète et romancière canadienne de descendance japonaise, son ouvrage le plus connu est le roman semi-autobiographique Obasan, publié au Canada en 1981.(à paraître le 15/05) Joy Kogawa, trad. Dorothy Howard – Obasan – Livre de poche – 9782253259664 – 8,20 €