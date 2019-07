Obtenir gratuitement EasyReading Font, police à haute lisibilité

Quand nous avions rencontré Federico Alfonsetti lors du Salon du livre de Turin, en 2018, ce dernier présentait ses recherches comme celles visant à trouver « une police qui soit à haute lisibilité, pour tous, et qui présente avant tout une simplification maximale des caractères ».Avec la perspective de produire une police réduisant la difficulté de lecture et la fatigue visuelle. : « Simplifier est une tâche difficile qui demande une grande créativité. Compliquer est bien plus facile, il suffit d’ajouter tout ce qui passe par la tête », expliquait le designer et écrivain italien, Bruno Munari. Et pour cause.EasyReading a déjà été utilisée par Flammarion jeunesse pour une collection de livres à destination des dys- (« Le club des DYS ») ainsi que dans des médias et dans le Toppolino Magazine — Le Journal de Mickey en Italie.Elle dispose de version pour différents alphabets, latin, cyrillique et grec/copte – chacune offrant une approche également en mesure de rendre plus rapide la lecture pour les publics dys-.En tant que police hybride, elle est donc composée de lettres avec et sans empattements afin de limiter l’encombrement perceptif entre les lettres de forme semblable. Il est d’ailleurs possible de l’essayer à cette adresse Pour mieux convaincre des capacités de sa font, EasyReading a décidé d’en offrir l’usage gracieusement pour des utilisations non commerciales. Tout particulier qui souhaiterait l’utiliser peut donc s’inscrire ici , pour recevoir la police en format TTF et l’installer sur sa machine.Notons cependant les organisations ou associations, même à but non lucratif, ne sont pas incluses dans la notion de particulier. EasyReading peut tout aussi bien être utilisée pour des appareils – smartphones, liseuses, ordinateur – que pour des ouvrages ou publications imprimées.