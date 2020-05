Offices, pilon, marges, nouveautés : la filière livre en question

Manolofranco CC 0



LIVRE : 4 propositions pour changer la filière

Benoît Virot, éditeur du Nouvel Attila, et Éric Dumas, propriétaire de Lettres vives, librairie à Tarascon, sont les invités de notre émission. Une conversation sur les défiances que l’industrie suscite aujourd’hui, autant que les évolutions à apporter — fondamentales, expliquent-ils.On y parle de la fameuse « taxe pilon » qui fait dresser les cheveux sur la tête, mais également de la pression qui s’exerce sur les librairies. Indépendantes, certes, mais comment ne pas évoquer les contraintes commerciales qui pèsent, accentuées par une diffusion toujours en demande d’actions publicitaires ?Et quelles sont les conséquences économiques de ces dernières pour un indépendant — qui se voit acheter et proposer des livres, selon l’expression connue de l’éditrice Sabine Wespieser : « Aimer ce que l’on vend, et non vendre ce que l’on aime. »Côté éditeur, on évoque la possibilité surréaliste que les oeuvres du fonds puisse redevenir des nouveautés, pour limiter la course et l’emballement de la machine. Révolutionnaire ?Une émission qui balaye plusieurs champs d’horizon, dans le prolongement des réflexions posées par les deux appels