Offre d'emploi : libraire sur une île des Maldives... Luxe, calme et volupté ?

Située dans l’atoll des ïles Maldives, Soneva Fushi un est morceau de paradis : plages de sable blanc, lagon turquoise au bord de l’Océan Indien, une végétation splendide pour une île déserte protégée par l’UNESCO... Intéressé ? Cela tombe bien, on recrute... un libraire.

Philip Blackwell, descendant de la famille qui avait créé la chaîne de librairie britannique du même nom, explique : « Le salaire est dérisoire, mais les avantages sociaux sont sans comparaison. Le travail évoluera et il vous appartient seul de profiter de cette opportunité unique. C’est un emploi de rêve pour bien des gens. Si j’avais encore 25 ans, je m’y lancerais. »

Sur l’île de Kunfunadhoo, classée parmi les dix plus belles destinations au monde en 2018 selon Expedia, le job consistera donc à vendre des livres... Avec, certainement, plus de temps pour en lire que n’en possèdent actuellement les libraires perdus en pleine rentrée littéraire.



Libraire sur une île déserte, l’offre est alléchante : sur place, c’est un contrat de trois mois minimum qui sera signé. Au cours de cette période, une partie de l’activité passera par la rédaction d’un blog « divertissant et vivant, qui saura capturer l’épuisante existence d’un libraire sur une île déserte ». Et bien entendu, vivre au quotidien avec les clients.









Car Soneva Fushi est un lieu paradisiaque, mais avant tout une destination de luxe, à partir de 1000 € la nuit pour un logement simple et jusqu’à 27.000 € (avec 6 chambres, piscine, SPA etc.). Une clientèle pas tout à fait comme les autres. Et pourtant, l’intitulé de la fiche de poste souligne qu’il faut « être passionné par les livres, en capacité d’engager la conversation avec des hôtes de tous âges ».

Mais également de divertir les enfants avec des histoires, et organiser des cours d’écriture créative. « Nous souhaitons quelqu’un qui, sur le terrain, soit imaginatif et enthousiaste, et pourra possiblement inciter plus de personnes à partager le plaisir de lire, ce que les gens aiment faire en vacances », continue Philip Blackwell.

Bien entendu, la librairie dont l’heureux Robinson Crusoé sera dépositaire doit refléter l’environnement local : de la vie marine aux titres sur le tourisme, il faut répondre à toutes les interrogations que les invités pourront formuler.

Cet établissement est une grande nouveauté pour Blackwell : en 2006, la chaîne de librairies familiale fut vendue, et cette aventure découle de sa propre expérience. Il a en effet monté Ultimate Library, un service qui propose de créer des collections d’ouvrages pour des hôtels de luxe.





Juste en dessous de l'Inde, il suffit de faire un crochet...



À ce jour, 250 projets ont été montés dans le monde, sur plus d’une trentaine d’hôtels – ainsi qu’un navire de croisière, une réserve de chasse au Kenya et un club privé de Londres.

En parallèle, pour chaque bibliothèque ainsi fondée, la société fait don d’un stock de livres à une institution locale, qui bénéficiera alors à la communauté.

D’ici à ce qu’Amazon se décide à investir dans les hôtels de luxe...



