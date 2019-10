Olga Tokarczuk ouvrira une fondation littéraire à Wrocław

Olga Tokarczuk (Európa Pont, CC BY 2.0)

La fondation créée par Tokarczuk investira une ancienne villa de Tymoteusz Karpowicz, poète polonais, située à Wrocław, une des plus grandes villes du pays. Lauréate du Man Booker International Prize en 2018 et du Prix Nobel de Littérature décerné à l'occasion de cette même année, Tokarczuk a décidé de mettre cette soudaine reconnaissance au service de ses collègues écrivains et traducteurs.Lors d'une conférence de presse, l'auteure a en effet indiqué que la vocation première de cette fondation serait de proposer des sessions en résidence aux auteurs et aux traducteurs, pour leur permettre de travailler plus sereinement dans des conditions optimales.En Pologne, Olga Tokarczuk est une auteure largement connue, et la reconnaissance que lui a accordée le monde littéraire date déjà de plusieurs années. Cela faisait 23 ans qu'un Prix Nobel de Littérature n'avait pas été remporté par un représentant de la Pologne, depuis la récompense de Wislawa Szymborska, poète polonaise, en 1996.Tokarczuk ne s'est pas encore prononcée sur la date de l'ouverture de sa fondation.via The First News