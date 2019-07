Olivier Adam : 45 ans, âge “où s'impose la loi de l’emmerdement maximum”

Philip Roth disait : « Écrire un roman ce n’est pas raconter une histoire, mais se raconter dans l’histoire. » Et c’est sous ces auspices qu’Olivier Adam amorce ce nouveau roman dont le titre assez inattendu « traduit l’humeur du livre ».Il précise : « OK, vivre tient plus du sport de rue que de la partie de badminton dans un jardin anglais. Mais il [Paul, NdR] l’a toujours su. Il y était préparé. Reste à disputer le match et à perdre avec élégance. »Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour l’hebdomadaire local.Mais les ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu’il croyait bien connaître se révèle moins paisible qu’il n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à l’épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou l’autre on doit négocier avec la loi de l’emmerdement maximum. Et ça n’a rien d’une partie de badminton.Comme dans Falaises, Des vents contraires ou Les Lisières, Olivier Adam convoque un de ses doubles et brouille savoureusement les pistes entre fiction et réalité dans ce grand livre d’une vitalité romanesque et d’une autodérision très anglo-saxonnes.[à paraître 21/08] Olivier Adam – Une partie de badminton — Flammarion — 9 782 081 382 473 – 21 €