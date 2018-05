On parle d'histoire, de secrets et de littérature dans La Grande librairie

Énigmes, scandales et oubliés... Cette semaine, La Grande Librairie perce les mystères de l'histoire avec cinq ouvrages pour explorer l'histoire, la grande, la littéraire et d'autres... Rendez-vous ce 10 mai sur France 5 à 20 h 50.









Qui était l’homme au masque de fer ? Émile Zola a-t-il été assassiné ? Accompagné d’un collège de chercheurs, l’historien Jean-Christian Petitfils nous éclaire sur 20 épisodes mystérieux de notre histoire. Les énigmes de l'histoire de France (Perrin).



À ses côtés, Frédéric Vitoux. L’écrivain rend hommage à un oublié de l’histoire, le poète Henry Jean-Marie Levet. C’est parce qu’il l’a découvert à l’âge de 16 ans et qu’il ne l’a plus jamais quitté depuis qu’il lui consacre aujourd’hui un livre : L'Express de Bénarès (Fayard).



Après avoir exploré l’histoire de la pudeur, du coup de foudre et du couple, Jean Claude Bologne s’intéresse à l’ambiguïté du mot « scandale », de l’Antiquité à nos jours. Un essai passionnant. Histoire du scandale (Albin Michel).



L’historienne Virginie Girod nous fera revivre l’histoire, au VIème siècle, de Théodora, prostituée et impératrice de Byzance (Tallandier). L’ascension fulgurante d’une courtisane qui a su gravir une par une les marches sociales jusqu’au sommet de l’État.



Enfin, l’écrivain François Taillandier viendra rendre hommage à celui qui a immortalisé le plus célèbre des cadets de Gascogne, Cyrano de Bergerac, et qui nous laisse une œuvre méconnue et incomprise : Edmond Rostand. Avec lui, un Cyrano plus vrai que nature : Jacques Weber. Edmond Rostand, l'homme qui voulait bien faire (Éditions de l'Observatoire).