ONPC : Beigbeder en vrai-faux chroniqueur pour Laurent Ruquier

"Adèle Van Reeth et Frédéric Beigbeder seront là pour la première. Ils ne sont pas chroniqueurs et ne seront pas rémunérés", Catherine Barma dans l'#InstantM pic.twitter.com/MFzwTSSoKY — Sonia Devillers (@Sonia_Devillers) August 29, 2019

L’Instant M de Sonia Devillers accueillait celle qui allait tout pouvoir dévoiler, sur la suite de On n’est pas couché. De qui donc Laurent Ruquier, présentateur star, allait-il s’entourer ? Ce samedi, deux remplaçants arrivent, et pas des moindres : Adèle Van Reeth et Frédéric Beigbeder. Mais attention, ils ne seront pas chroniqueurs.Sur le dispositif du plateau, explique la productrice, le décor va changer, mais pas le principe : d’un côté, des personnalités venues pour leur actualité culturelle, les invités. De l’autre, d’autres personnalités, avec une actualité… mais qui elles seront en mesure de parler et de commenter l’actualité. Et surtout, ces personnalités ne seront pas rémunérées.Pourquoi un tel changement ? Eh bien, ces chroniqueurs-éditorialistes, — « des gens particuliers », indique la productrice — revenant chaque semaine, on finissait par s’attendre aux trucs et connaître les ficelles. En allant chercher d’une manière à renouveler les intervenants, l’objectif est de sortir « de ce ronron ».Ces personnalités non-chroniqueurs seront là pour interpeller, mais également « ils peuvent avoir une opinion […] et parler de tout ».On apprend également que Thomas VDB interviendra ce samedi — fini l’humoriste maison et les chroniqueurs maison, tout cela va tourner à chaque nouvel enregistrement.