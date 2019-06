ONPC : une plainte contre X suite aux propos de Christine Angot sur l'esclavage

La chroniqueuse et romancière de l’émission On n’est pas couché, Christine Angot, ne survivra pas aux propos polémiques de sa dernière intervention. Laurent Ruquier a décidé que cette saison marquerait la fin d’une collaboration entamée en 2017. Et plus encore après les propos qu’elle a tenus — et malgré son repentir.









« Les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c’est-à-dire de les tuer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale, alors que l’on veut confondre, avec par exemple l’esclavage des noirs, envoyés aux États-Unis, ou ailleurs... C’était exactement le contraire : l’idée c’était au contraire qu’ils soient en pleine forme, en bonne santé pour pouvoir les vendre et qu’ils soient commercialisables. Donc non, ce n’est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes. »



900 saisines au CSA



L’expression est assez confuse, même si l’on devine à peu près ce que la chroniqueuse avait à l’esprit au moment de l’émission du 1er juin, qui a déclenché les foudres un peu partout.



Selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ce sont près de 900 saisines émanant de téléspectateurs qui ont été enregistrées en date de ce 4 juin. On recenserait avec peine l’ensemble des réactions que les paroles de l’autrice ont suscité. Ericka Bareights, ancienne ministre des Outremers s’était fendu d’un message sans appel :

Et d’ajouter : « Madame Angot, l’“idée de l’esclavage des noirs” c’est plutôt que les esclaves étaient des biens meubles, que leur humanité a été niée, durant des générations. Des objets qui s’échangeaient au même titre que des ânes ou des bœufs. »



Une maladresse, déplore l'autrice



Christine Angot, par l’intermédiaire de son éditeur Flammarion, avait tenté de corriger le tir : elle se désolait de n’être pas parvenue à se faire comprendre, ou encore d’avoir blessé les spectateurs.



Dans ce message, elle indique avoir « voulu rapprocher les deux crimes contre l’humanité que sont l’esclavage et la Shoah, tout en prenant soin de spécifier la différence fondamentale de méthode dans la déshumanisation, d’un côté exterminer les personnes, de l’autre leur retirer leur humanité pour en faire des objets de commerce qu’on achète et qu’on vend ».



Tout en précisant que d’avoir employé l’expression « en bonne santé » n’était pas des plus pertinents, étant « bien consciente que de nombreux esclaves ont été tués et que le propriétaire exerçait sur eux un droit de vie et de mort ».









On apprend ce 5 juin que l’association des Amis du général Dumas, en charge des commémorations du 10 mai à Paris et Villers-Cotterêts (journée nationale des mémoires de la traite et de l’esclavage), et présidée par l’écrivain Claude Ribbe, a décidé de porter plainte contre X, pour « apologie de réduction en esclavage ».



L'esclavage toujours d'actualité



L’association s’est donné pour mission de faire connaître Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit Alexandre Dumas (1762-1806), figure emblématique issue de l’esclavage, et général républicain. Et plus encore « d’honorer et défendre sa mémoire, au regard notamment de ses origines africaines et de la condition d’esclavage qui fut la sienne dans sa jeunesse ».



Elle déplore que Laurent Ruquier ait maintenu la séquence après l’enregistrement de l’émission, en vue de sa diffusion.



« Ces propos, en l’occurrence appliqués aux victimes de l’esclavage à un moment et à un lieu donnés, ne concernent pas seulement les Africains déportés en Amérique. Ils sont manifestement et logiquement transposables à toutes les victimes de l’esclavage, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau, et en particulier aux victimes de l’esclavage contemporain, puisqu’ils tendent à démontrer que, de manière générale, l’esclave est en quelque sorte préservé, voire bien traité par l’esclavagiste et que, dès lors, il ne subit pas de préjudice, où en tout cas un préjudice mineur », poursuit-elle dans un communiqué.



Ainsi, l’intervention de Christine Angot serait de nature « à atténuer la culpabilité de tout auteur du crime de réduction en esclavage et ils sont par conséquent constitutifs du délit d’apologie du crime de réduction en esclavage visé et réprimé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ».