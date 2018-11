Oodi, la bibliothèque à 98 millions € que la Finlande offre à ses lecteurs

La Finlande se fait un cadeau à la hauteur des enjeux sociaux : la bibliothèque qui s’ouvrira à Helsinki, Oodi, accueillera les visiteurs au mois de décembre. De quoi coïncider avec les célébrations autour de l’indépendance du pays – consacrée le 6 décembre 1917.





C’est le Parlement de Finlande qui officialisa la souveraineté et l’indépendance du pays, par rapport à la Russie, qui venait de vivre la Révolution d’octobre. Toutes les obligations du Grand-duché de Finlande à l’égard de son voisin russe furent alors considérées comme caduques.

Et c’est pour profiter de cette date symbolique que Oodi va accueillir le public – elle avait d’ailleurs été commandée pour le 100e anniversaire de cette indépendance.

Conçu par la société finlandaise ALA Architects – lauréate du prix international d’architecture en 2013, organisé à Helsinki – le projet a coûté la bagatelle de 98 millions €. Elle dispose cependant d’un véritable café, d’un restaurant, d’une terrasse publique et d’un cinéma – ainsi que de studios d’enregistrements audiovisuels.

Enfin, un atelier urbain avec des imprimantes 3D et des machines à coudre sera à découvrir. Accessoirement, on compte également 100.000 livres en prêt.

Elle disposera de trois étages, qui seront trois ambiances distinctes : un rez-de-chaussée chaleureux, un premier étage consacré au travail et à la famille, et un deuxième pour la détente au milieu des livres. Et une vue imprenable sur Helsinski.

La maire adjointe, Nasimo Razymar, expliquait plus tôt cette année que le pays n’aurait pas pu faire plus beau cadeau : « Elle symbolise l’importance de l’apprentissage et de l’éducation, facteurs fondamentaux du développement et du succès de la Finlande. »

Avec 5,5 millions d’habitants qui empruntent 68 millions de livres par an, la Finlande compte parmi les pays les plus alphabétisés – et son réseau d’établissements de prêt est très prisé. Oodi, à ce titre, devrait recevoir quelque 2,5 millions de visiteurs chaque année.

L’inauguration se fera le 5 décembre... Si vous êtes sur place, envoyez-nous des photos !