Opération de séduction massive pour la lecture en Allemagne

En 2017, il y a donc eu moins d'acheteurs, mais qui ont consommé des livres en plus grande quantité. C'est pourquoi l'association des éditeurs et librairies allemands tire la sonnette d'alarme : il faut que l'industrie du livre lance une véritable opération séduction à travers tout le pays à destination des potentiels lecteurs pour les ramener à la lecture.

D’après le rapport, « les ventes de livres sont restées stables durant les quinze dernières années. En 2017, les ventes totales ont cumulé 9,13 milliards d’euros de recette, une petite perte de 1,6 % par rapport à 2016. » En revanche, l'étude fait état d’une chute de 4,1 % du nombre d’acheteurs de livres, passant de 30,8 millions en 2016 à 29,6 millions en 2017.



Et c’est encore plus flagrant si l’on regarde 5 ans en arrière : c’est 17,8 % d’acheteurs en moins soit 6,4 millions d’acheteurs en moins par rapport à 2013. Il y a donc moins d'acheteurs, mais ils sont plus actifs.

À la recherche des causes d'une telle chute, le rapport évoque bien entendu la concurrence faite à la lecture par les divertissements en ligne et connectés comme facteur majeur dans la chute du nombre d’acheteurs. Alexander Skipis, directeur de la Börsenverein affirme : « En temps de forte compétition face aux autres médias, l’industrie du livre doit travailler à son développement pour satisfaire les besoins des acheteurs. »

Car, malgré l'enthousiasme des lecteurs – qui expriment le regret de ne plus trouver le temps de lire – « ils souffrent du rythme infernal et du stress imposé par un monde trop connecté, une société multitâche. La pression sociale ne cesse de pousser à réagir en direct, à être en permanence en ligne sous peine d’être à la traîne. Les gens cherchent des moyens de décrocher, et se souviennent que les livres offrent cette porte de sortie ».

Mais il insiste également sur le rôle de guide tenu par les acteurs de l’industrie du livre et sur l’implication qui devient de plus en plus essentielle. « Il ne suffit plus d’attendre que les clients viennent aux livres, aujourd'hui les livres doivent trouver des moyens de se présenter aux clients et l’industrie doit trouver de nouvelles stratégies pour ce faire. »